محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بمهلة 48 ساعة لتوفيق أوضاع المركز التكنولوجي بأجا

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بجولة مفاجئة اليوم الأربعاء بديوان مركز ومدينة المنصورة، تفقد خلالها المركز التكنولوجي وعدد من الإدارات لمتابعة العمل والتأكد من تلبية وإنهاء مطالب المواطنين.

وأشاد بالعمل داخل المركز التكنولوجي وباقي الإدارات، وكلف السكرتير العام بمهلة 48 ساعة لتوفيق أوضاع المركز التكنولوجي بأجا.

تكثيف العمل بملفات التصالح

وشدد اللواء مرزوق على حسن استقبال المواطنين وتكثيف العمل بملفات التصالح لسرعة الانتهاء منها والتنسيق مع كافة الجهات المختصة لاستكمال وإنهاء جميع الملفات.



والتقى المحافظ بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي واستمع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمه لهم واستلام وإنهاء ملفات التصالح وأشادوا بحسن الاستقبال وإنهاء كافة مطالبهم.



جاء ذلك بحضور المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة.

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