الأربعاء 30 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

ويندرباوم عن الموسم الثاني لـAgatha All Along: لا داعي للتسرع

براد ويندرباوم، فيتو
براد ويندرباوم، فيتو

مسلسلات مارفل، تحدث المنتج براد ويندرباوم، عن الموسم الثاني من مسلسل مارفل الناجح Agatha All Along، خلال تصريحات إعلامية، بعد سؤاله عن موعد البدء في العمل عليه.

وقال براد ردا على ذلك: "لا داعي للتسرع في الأمر.. دعونا نجد الفكرة المناسبة أولًا، ثم ننطلق في التنفيذ".

وذكر موقع HL-Serf، في تقييم جديد له، أن مسلسل مارفل الجديد، Agatha All Along، هو أكثر مسلسل شهرة بين جميع مسلسلات شهر سبتمبر  ٢٠٢٤.

وأوضح الموقع، أن مسلسل مارفل الجديد، حصل على أكثر من ٨٥ مليون نقطة رقمية، وبفارق ٤٥ مليون نقطة عن المركز الثاني، الذي احتله مسلسل The Penguin.

وطرحت استديوهات مارفل، الموسم الأول لأحدث أعمالها الفنية، مسلسل Agatha All Along، للمشاهدة حصريا على منصة ديزني بلس، في النصف الأخير من عام ٢٠٢٤.

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تفاصيل مسلسل مارفل Agatha All Along

Agatha All Along، هو مسلسل غموض يدور حول، شخصية الساحرة، اجاثا، وبعض الحلفاء غير المتوقعين، الذين يعملون على مساعدتها لاستعادة قواها السابقة.

Agatha All Along، بطولة كاثرين هان، وباتي لوبوني، وساشير زاماتا، وديبرا جو روب، وآلي آهن، ويعرض المسلسل حصريا، على منصة ديزني.

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Agatha All Along AgathaAllAlong تفاصيل Agatha All Along

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