الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظات

عاصفة ترابية ورياح خماسينية محملة بالأتربة تجتاح الوادي الجديد (صور)

طقس الوادي الجديد،
طقس الوادي الجديد، ڤيتو

ضربت عواصف ترابية شديدة محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى انعدام الرؤية على الطرق السريعة والداخلية، وتسبب في تقليل الحركة المرورية في بعض المناطق بالرغم من استقرار الطقس في الساعات الأولى من اليوم بينما تعرضت مراكز وقرى المحافظة للعواصف الترابية القادمة من دولة ليبيا.


تعليق الدراسة حفاظًا على سلامة الطلاب 
في استجابة سريعة لتلك الظروف الجوية القاسية، أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرارًا بتعليق الدراسة في جميع المدارس بالمحافظة، حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين. كما أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عن تعطيل الدراسة بكافة كليات الجامعة لنفس السبب. 


رفع درجة الاستعداد القصوى
وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المديريات والوحدات المحلية، وتفعيل غرف العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة. 

وجرى تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة. 

العواصف الترابية في الوادي الجديد
تُعد محافظة الوادي الجديد من أكثر المناطق تعرضًا للعواصف الترابية في مصر، نظرًا لطبيعتها الصحراوية وموقعها الجغرافي. في السنوات الماضية، شهدت المحافظة عدة موجات من العواصف الترابية التي أدت إلى تأثير مظاهر الحياة اليومية، حيث جرى رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة، وتفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة. 


تحذيرات للمواطنين
ناشدت المحافظة المواطنين بتوخي الحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، والالتزام بتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية.

كما جرى التأكيد على ضرورة عدم القيادة في مثل هذه الظروف المناخية حفاظًا على أمنهم وسلامتهم. 

تواصل الأجهزة التنفيذية في المحافظة جهودها لمواجهة آثار العواصف الترابية، من خلال متابعة حالة الطرق، والتأكد من جاهزية المرافق الحيوية، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، كما يجري التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

 

 

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