طرق غرس الثقة بالنفس في أبنائك

طرق غرس الثقة بالنفس، في نفوس الأبناء، تتطلب المزيد من الوعي بطرق التعامل مع الأطفال، على اختلاف شخصياتهم، كذلك تعد سرا من أسرار دعم النجاح والتميز في عقول الأبناء في شتى مجالات الحياة، ولذلك نجد أن غرس الثقة بالنفس في نفوس الأبناء، من القيم التي يؤكد عليها دائمًا خبراء التربية وعلم النفس، لأنها البذرة الأولى للنجاح والاتزان النفسي بشكل عام.

طرق دعم ثقة طفلك بنفسه

ثقة الطفل بنفسه

وأشارت الدكتورة سهام حسن الخبيرة النفسية، إلى أن هناك العديد من الطرق والأسس والسلوكيات التي يجب أن يراعيها ويلتزم بها الوالدين، تجاه أبنائهم، حتى يغرسوا فيهم الثقة بالنفس واحترامهم لأنفسهم، والتي توضحها في السطور التالية:



أهم خطوة من خطوات زرع الثقة بالنفس في نفوس الأبناء؛ هي



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احترامهم، وتقدير ذواتهم

فلتصغ لهم عندما يتحدثون، وتشكرهم عندما يقدمون لك خدمة، ولتعتذر لهم عندما تخطئ في حقهم، ، ولتمدح سلوكياتهم المميزة.

لا تبالغ في تقدير أخطائه

فمن الطبيعي أن يخطئ الطفل، وأن يكسر شيئا، أو يتجاوز، فاحذر المبالغة في رد الفعل، خاصة في وجود أخرين، فلتعلمه خطاءه دون ان تجرحه، أو تقلل من شأنه، وساعده على إصلاح ما أفسده.

لا تشتك منه لأي شخص

احذر أن تشكو منه لأي شخص، ولا أن تحكي عن سلوكياته السلبية، فهذا السلوك من أكثر السلوكيات التي تهز ثقة الطفل بنفسه.

لا تنعته بألقاب سلبية أو ساخرة

من الأمور التي تهز ثقة الطفل بنفسه، أن يسخر منه والداه، فلا تناديه بصفة سلبية، أو بلقب يحمل السخرية، حتى وإن كان هذا اللقب يحمل صفة حقيقية فيه، فهذا من جهة يدعمها فيه، ومن جهة أخرى يهز ثقته بنفسه.

احذر العقوبات المتكررة

العقوبات المتكررة والمستمرة، تصيب الأطفال بالإحباط، وبفقد الثقة بأنفسهم، وفي قدراتهم على النجاح.

التواصل مع المدرسة

من الخطوات الهامة في دعم ثقة الطفل بنفسه، أن تتواجد في محيط مدرسته، وتتواصل مع المدرسين، وتحرص على أن تكون علاقتهم به قائمة على الاحترام، وأن تتأكد من عدم تعرضه للسخرية، او التنمر.

دعم ثقة طفلك بنفسه

المكافآت

عندما يقوم الطفل بسلوك جيد، وعندما يبرع في شيء،ةلابد من مكافئته، بما يحبه، كالكتب او الألعاب، أو أدوات الرسم، او الرياضة، وغيرها،حتى يشعر بذاته ويفتخر بها.

أمور احذر مكافأته بها

لا تكافئه دائما بالمال فتزرع فيه قيم مادية تخفض تقديره لذاته.

ولا تكافأه بالأطعمة والحلويات حتى لا يتعلق بهم بشكل إدماني فيضر صحته.

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