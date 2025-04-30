اختتام فعاليات برنامج مسئولية المؤسسات المناهضة للعنف ضد المرأة بالإسماعيلية (صور)

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي "مسئولية المؤسسات المناهضة للعنف ضد المرأة ومناقشة الظواهر السلبية للعنف".

مكان انتهاء الفعاليات

جاء ذلك بمقر مجلس مدينة القنطرة غرب فى محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء.

واستهدف البرنامج (٢٠) سيدة، بمشاركة عضوات وأعضاء الفرع على مدار ثلاثة أيام.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

الهدف من إقامة البرنامج التدريبي



وأشارت لبنى زكي مقررة فرع مجلس قومي المرأة في الإسماعيلية إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى ترسيخ فكرة المسئولية المجتمعية للمؤسسات في محاربة ظاهرة العنف ضد المرأة ومجابهة العادات والتقاليد الاجتماعية السلبية التي تمارس ضد المرأة والفتاة.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

استهداف عدد من السيدات العاملات



واستهدف البرنامج التدريبي مجموعة من السيدات العاملات بوزارتي التضامن الإجتماعي والصحة والسكان والرائدات الريفيات.

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز جهود تمكين المرأة والفتاة المصرية، والنهوض بدورها في مختلف المجالات، من خلال تطوير البرامج والأنشطة والخدمات المُقدمة داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن البروتوكول يُجسد رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية في دعم المرأة المصرية وتمكينها في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بقضية تمكين الفتيات، وبناء قدرات الكوادر النسائية الشابة في مختلف المحافظات.

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