الأربعاء 30 أبريل 2025
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صحة ومرأة

الصحة: ارتداء الكمامة في العاصفة يحمي من دخول الأتربة لمجرى التنفس

ارتداء الكمامة، فيتو
ارتداء الكمامة، فيتو

نصحت وزارة الصحة المواطنين المضطرين للخروج اليوم في العاصفة الترابية المرتقب التعرض لها بارتداء الكمامة.

وقالت وزارة الصحة إن ارتداء الكمامة يمنع دخول الأتربة والهواء للشعب الهوائية خلال العاصفة الترابية. 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن خريطة الأتربة اليوم بالمحافظات وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسينى حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة، بينما تصل هبات الرياح من 70: 80 كم فى الساعة مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية  إلى أقل من 1000متر تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وتكون هناك عاصفة ترابية وانخفاض الرؤية لأقل من 500: 1000 متر على" صحراء مطروح , المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، جنوب وشرق القاهرة، الجيزة، السويس، الاسماعيلية، خليج السويس، سيناء".

ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر على محافظات الوجه البحرى وأسوان وقنا والأقصر.

وكانت سيوة وصحراء مطروح أول المناطق التي تأثرت بالمنخفض مساء الأمس حيث نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة حتى 5 درجات مئوية بالتزامن مع تعرض البلاد لمنخفض خماسينى، ويسود طقس حار على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:23

 

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