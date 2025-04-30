حجبت الرؤية وأظلمت النهار، وصول العاصفة الترابية للسويس

العاصفة الترابية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف وصول العاصفة الترابية إلى محافظة السويس، حيث بدت كتلة الأتربة الكثيفة تغطي سماء المحافظة.

عاصفة ترابية كثيفة في السويس

وأظهر الفيديو المتداول ظهور عاصفة ترابية كثيفة في محافظة السويس، حجبت الرؤية، وحجبت معها الشمس، حيث علق شهود العيان مؤكدين أن العاصفة الترابية حجبت الرؤية، وأظلمت النهار.



وأكد العديد من شهود العيان ونشطاء مواقع التواصل أن العاصفة الترابية المدارية دخلت إلى مطروح والإسكندرية، وأخرى دخلت طريق السويس، وطالبوا أهالي المنطقة بإغلاق النوافذ وعدم السماح للأطفال النزول للشوارع.

الجدير بالذكر أن العديد من محافظات مصر تشهد، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، وصول عاصفة ترابية شديدة تُعرف بـ"المنخفض الخماسيني"، مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 كم/س، مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، خاصة في محافظات مطروح، الفيوم، بني سويف، والجيزة، بالإضافة إلى أجزاء من القاهرة الكبرى.

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