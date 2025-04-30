البابا تواضروس من بوخارست: محبة الله وعطية الروح القدس تمنحنا الحياة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: إن “محبة الله تشمل الجميع، وهي لا تُقاس ولا تُحد، والروح القدس يعمل فينا ليصير كل مؤمن ابنًا للنور"، مشيرًا إلى أن النعمة الحقيقية تتجلى في عطية الفداء التي قدمها المسيح على الصليب، وفي شركة الروح القدس التي تغذي حياتنا الروحية يومًا بعد يوم.

إيبارشية وسط أوروبا

جاء ذلك خلال لقاء رعوي نظمته إيبارشية وسط أوروبا، لقداسته مع أبناء الكنائس القبطية الأرثوذكسية، والأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والموارنة الكاثوليك، في كنيسة الشهيد مار مينا بالعاصمة الرومانية بوخارست، بحضور الآباء الأساقفة والمطارنة والكهنة من مختلف الكنائس والطوائف.

ورحب البابا تواضروس في بداية كلمته بالحضور قائلًا: “أرحب بكم جميعًا، من مصر والعراق وسوريا ورومانيا وأرمينيا ولبنان وفلسطين، لتكن بركات القيامة المجيدة معكم جميعًا”.

وقدم قداسته كلمة روحية ركز فيها على تأمل في البركات الثلاث التي تُتلى في ختام كل صلاة وهي: محبة الله الآب، ونعمة الابن الوحيد، وشركة وموهبة وعطية الروح القدس.

وأوضح أن محبة الله الآب تظهر في عطاياه اليومية، من نور الشمس والصحة إلى العلاقات والمجتمع والكنيسة، مضيفًا: "أعظم مظاهر هذه المحبة ظهرت في قيامة المسيح، الذي أحبنا حتى بذل نفسه من أجل خلاصنا".

وتحدث عن "نعمة الابن الوحيد"، مشيرًا إلى أن المسيح منح البشرية نعمًا روحية وعملية، من التعليم والمعجزات إلى الفداء والخلاص، قائلًا: “موت المسيح وقيامته هما أعظم نعمة وهبها الله للبشر”.

أما عن "شركة الروح القدس"، فأكد البابا أن عمل الروح في حياة المؤمن هو ما يثمر حياة مقدسة، من خلال أسرار الكنيسة، والصلاة، والتوبة، وقراءة الكتاب المقدس، متوقفًا عند التسبحة القبطية: "قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، لكي ينعم لنا بخلاص نفوسنا"، داعيًا المؤمنين إلى عيش هذه الشركة بكل شكر وإيمان.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن زيارة قداسة البابا الرعوية لإيبارشية وسط أوروبا، والتي بدأت يوم الجمعة الماضي من بولندا، ويواصل خلالها لقاءاته الروحية والرسمية مع الجاليات والمؤسسات الكنسية في رومانيا.

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