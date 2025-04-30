وكيل صحة الدقهلية: نسابق الزمن لاعتماد 7 منشآت صحية وفقًا للمعايير قبل نهاية يونيو

عقد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة الدقهلية، اجتماعًا موسعًا بديوان المديرية، لمناقشة التحضيرات الجارية لاعتماد عدد من المنشآت الصحية بقطاع الرعاية الأساسية، طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (الجهار).

وكيل صحة الدقهلية: نسابق الزمن لاعتماد 7 منشآت وفقًا لمعايير "الجهار" قبل نهاية يونيو

جاء الاجتماع بحضور الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية، ومشاركة عدد من قيادات صحة المحافظة، من بينهم: مدير عام الطب الوقائى، ومديرو إدارات الجودة، مكافحة العدوى، الرعاية الأساسية، السلامة والصحة المهنية، إلى جانب منسقي طب الأسرة، ومديري إدارات ميت غمر، شربين، ومنية النصر.

وأكد الدكتور مدكور خلال الاجتماع أن المديرية "تسابق الزمن للانتهاء من متطلبات اعتماد 7 منشآت صحية قبل 30 يونيو"، مشيرًا إلى أن تحقيق الاعتماد المؤسسي يُعد خطوة محورية نحو تحسين جودة الخدمة الصحية ورفع كفاءة الأداء بالمستويات الأولية للرعاية.

وتم خلال اللقاء، استعراض خطة المرور على الأقسام المختلفة بالوحدات المستهدفة، ومراجعة ملفات التراخيص والتوثيق، والتأكد من استيفاء المعايير الخاصة بالسلامة ومكافحة العدوى والجودة الشاملة، بما يتوافق مع متطلبات التسجيل لدى الهيئة.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية تكامل الجهود بين الإدارات الفنية والإدارية لضمان جاهزية المنشآت، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بهدف الوصول إلى بيئة صحية آمنة تلبي طموحات المواطنين وتتماشى مع استراتيجية وزارة الصحة في تطوير منظومة الرعاية الأولية.

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