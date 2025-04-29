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صحة الدقهلية تختتم برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة الأداء بالمنشآت الصحية

تدريب بصحة الدقهلية،
تدريب بصحة الدقهلية، فيتو

 اختتمت مديرية الشئون الصحية في الدقهلية اليوم، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لفرق المتابعة حول مهام إدارة المتابعة وكيفية رفع كفاءة العمل ومؤشرات الأداء بالمنشآت الصحية.

مستهدف تدريب 498 في الوحدات الصحية بالدقهلية 

 تولى أعمال التدريب فريق المتابعة بقيادة الدكتورة نورهان عيد، حيث استهدف البرنامج تدريب مسئولي المتابعة في الإدارات الصحية الثمانية عشر التابعة لـ صحة الدقهلية، والذين بدورهم سيتولون تدريب فرق المتابعة في الوحدات الصحية التابعة لهم والبالغ عددهم 498 مسؤول علاوة 

تدريب 31 مسئول متابعة داخل المستشفيات

كما شمل البرنامج تدريب 31 مسئول متابعة داخل المستشفيات بهدف تفعيل منظومة المتابعة داخل المنشآت الصحية وتعزيز جودة الأداء وفقًا لمعايير محددة، وفي إطار خطة شاملة لضمان التقييم الفعّال والمستمر لأداء الفرق الطبية والإدارية.

 

خطة شاملة لتطوير أداء المنشآت الصحية

 وفي هذا السياق، صرّح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن التدريب يأتي ضمن خطة المديرية الشاملة لتطوير أداء المنشآت الصحية، مشددًا على أن "رفع كفاءة فرق المتابعة هو ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان متابعة دورية لأداء الوحدات والمستشفيات بما يعود بالنفع المباشر على صحة المواطن."

دعم منظومة المتابعة بأحدث أساليب التقييم

 وأضاف أن المديرية حريصة على دعم منظومة المتابعة بأحدث أساليب التقييم والمتابعة المستمرة، تحقيقًا لأهداف التطوير المؤسسي في القطاع الصحي.

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البرنامج يمثل خطوة أساسية نحو بناء فرق متابعة قادرة على الرصد

 فيما أكدت الدكتورة نورهان عيد، مسؤولة فريق التدريب، أن هذا البرنامج يمثل خطوة أساسية نحو بناء فرق متابعة قادرة على رصد وتحليل الأداء بدقة، والتواصل بفعالية مع فرق العمل داخل الوحدات والمستشفيات، بما يسهم في تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

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