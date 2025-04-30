كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن عجز أوروبا إرسال قوات إلى نظام كييف بسبب نقص الرجال والأموال.

صعوبة في تجميع قوة ردع جماعية في أوكرانيا

وقالت وسائل الإعلام الغربية، نقلا عن مصادر: إن أوروبا ستجد صعوبة في تجميع قوة "ردع" جماعية في أوكرانيا بسبب مشاكل في التمويل والمعدات.



وجاء في منشور لصحيفة غربية نقلت الخبر أنه "سيكون من الصعب على أوروبا أن تجمع 25 ألف جندي بشكل جماعي للمشاركة في قوة "ردع" في أوكرانيا، لأن جيوشها تعاني من نقص الأفراد ونقص التمويل".



وبحسب المنشور، سأل رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، الأدميرال توني راداكين، زملاءه الأوروبيين عما إذا كانوا يستطيعون إعداد 64 ألف جندي لإرسالهم إلى أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

الجيش البريطاني يفضل تدريب القوات المسلحة الأوكرانية

وقال أحد المصادر: إن وزراء الدفاع من مختلف أنحاء أوروبا قالوا إنه لا توجد فرصة لحدوث هذا الأمر، ونقل المصدر عن وزير الدفاع الليتواني دوفيلي شاكاليني، قوله: "إذا لم نتمكن حتى من جمع 64 ألف شخص، فهذا لا يبدو ضعفًا، بل هو ضعف".



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "التليجراف"، نقلا عن رسالة من وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أنه في حالة نشر "تحالف قوات حفظ السلام الراغبة" في أوكرانيا، فإن الجيش البريطاني يفضل تدريب القوات المسلحة الأوكرانية بدلا من المشاركة في العمليات القتالية.



وفي أعقاب قمة باريس لـ"تحالف الراغبين" في 27 مارس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن عددا من ممثلي التحالف يخططون لإرسال "قوات ردع" إلى أوكرانيا. وفي الوقت ذاته، ادعى أن "قوات الردع" لن تكون قوات حفظ سلام، بل سيكون هدفها "ردع" روسيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية يتم تحديدها مسبقًا مع الأوكرانيين. وأشار ماكرون إلى أن ليس الجميع يتفق مع المبادرة، لكنه أكد أن هذا ليس ضروريا لتطبيقها.

استعادة القدرة القتالية لأوكرانيا

وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في عام 2024، أن الغرب سينشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.



وتعتقد المخابرات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالًا فعليًا لأوكرانيا. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف نزاع معين.

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