الأربعاء 30 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

موعد انطلاق برنامج الرحلة للإعلامية ريهام السهلي

الإعلامية ريهام السهلي،
الإعلامية ريهام السهلي، فيتو

تقدم الإعلامية ريهام السهلي برنامجا جديدا يحمل اسم “الرحلة” عبر منصة DMC+ التابعة لسبكة قنوات DMC.

 

وتنطلق أولى حلقات البرنامج يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يعرض الجمعة من كل أسبوع في هذا التوقيت، عبرالقناة الرسمية للمنصة على موقع يوتيوب وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.

 

أطلقت أمس  شبكة قنوات dmc منصتها الرقمية الجديدة dmc+ بباقة متنوعة من البرامج على مدار الأسبوع.

 

برامج متنوعة

 

وبدأت المنصة بثها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع الفيديوهات يوتيوب، بمحتوى يشمل 7 برامج متنوعة كالتالي:

 

1- برنامج "سيدات لكن ظرفاء"، تقديم الإعلامية سالي شاهين.

2- برنامج "سماعة وشماعة"، تقديم الإعلامية شرين عفت.

3- برنامج "طبخة في لبخة"، تقديم الإعلامية نهى عبد العزيز.

4- برنامج "جريمة مش سيما"، تقديم الإعلامية أيه جمال.

 

5- برنامج "الكابتن بلس"، تقديم الكابتن أحمد حسن.

6- برنامج "ميزو على الطريق" تقديم معتز عاطف.

7- برنامج "الرحلة"، تقديم الإعلامية ريهام السهلي.

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ريهام السهلي الإعلامية ريهام السهلي برنامج الرحلة تردد قناة DMC
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