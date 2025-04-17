شبكة قنوات dmc تطلق أحدث منصاتها "+DMC" قريبًا

في إطار سعيها المستمر لتقديم تجربة إعلامية متطورة ومواكبة للمتغيرات الإعلامية، أعلنت شبكة قنوات ‏dmc عن إطلاق أحدث منصاتها قريبا، باسم "+DMC".

واطلقت شبكة قنوات dmc البرومو التعريفي للمنصة وبرامجها، استعدادًا لانطلاقها قريبًا.

7 برامج

ومن المقرر أن تقدم المنصة، محتوى متنوعًا يشمل 7 برامج مختلفة في بداية انطلاقها، ما بين برامج اجتماعية وحوارية ورياضية وبرامج للمرأة والشباب، وذلك في إطار سعيها لتلبية احتياجات الجمهور المصري والعربي، بمحتوى عالي الجودة.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من رؤية الشبكة لتقديم محتوى إعلامي حديث يتماشى مع المتغيرات الإعلامية ومتطلبات المشاهد المعاصر.

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