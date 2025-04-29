الثلاثاء 29 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بعد انطلاقها اليوم، قائمة برامج dmc+ 

منصة دي إم سي+، فيتو
منصة دي إم سي+، فيتو

أطلقت اليوم شبكة قنوات dmc منصتها الرقمية الجديدة dmc+ بباقة متنوعة من البرامج على مدار الأسبوع.

7 برامج متنوعة

 

وتبدأ المنصة بثها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع الفيديوهات يوتيوب، بمحتوى يشمل 7 برامج متنوعة كالتالي:

 

1- برنامج "سيدات لكن ظرفاء"، تقديم الإعلامية سالي شاهين.

2- برنامج "سماعة وشماعة"، تقديم الإعلامية شرين عفت.

3- برنامج "طبخة في لبخة"، تقديم الإعلامية نهى عبد العزيز.

4- برنامج "جريمة مش سيما"، تقديم الإعلامية أيه جمال.

5- برنامج "الكابتن بلس"، تقديم الكابتن أحمد حسن.

6- برنامج "ميزو على الطريق" تقديم معتز عاطف.

7- برنامج "الرحلة"، تقديم الإعلامية ريهام السهلي.

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