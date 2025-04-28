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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مقترح وقف إطلاق النار في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب رفضت مقترح وقف إطلاق النار في غزة، والذي يشمل إعادة كل المخطوفين.

 

وقف إطلاق النار في غزة 

 وأضافت الصحيفة العبرية، أن تل أبيب رفضت مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة 5 سنوات يشمل إعادة كل المخطوفين.

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وفي وقت سابق كشفت مصادر عربية مطلعة، تفاصيل المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار فى غزة، الذي قدمه الاحتلال إلى الوسطاء مؤخرا.

 

بنود مقترح الهدنة الإسرائيلي لوقف إطلاق النار فى غزة

وقالت المصادر وفق ما نقلت قناة "العربية" السعودية، إن مقترح الهدنة الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، تضمن بدء مفاوضات وقف النار ونزع سلاح حركة حماس في يوم الهدنة الثالث.

 

كما يشمل المقترح الذي تقدم به الاحتلال، إفراج حماس عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الثاني للهدنة يعقبه قيام جيش الاحتلال بإعادة انتشار قواته في رفح فور الإفراج عن المحتجزين الخمسة لدى حماس في غزة.

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غزة تل أبيب حماس

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