وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مجزر شبرا الخيمة

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم مراسم توقيع عقد تأجير وحق الانتفاع لمجزر شبرا الخيمة، وذلك بين محافظة القليوبية وشركة للمقاولات العامة والاستثمار التجاري، جاء ذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع على العقد من محافظة القليوبية اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمراني والدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري وعدد من قيادات الشركة.

تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجازر الحكومية في جميع محافظات الجمهورية

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجازر الحكومية في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير الصحية والبيئية في المجازر، لضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين والحفاظ على البيئة، كما تعمل على طرح المجازر المطورة للاستثمار أمام شركات القطاع الخاص المتخصصة للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع المهم.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل جهودها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع المحافظات للعمل على تطوير ودعم المشروعات الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية واستغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها لمشروعات ناجحة وزيادة الإنتاج بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القطاع الحيوانى على رأس تلك القطاعات التي تهتم بها الحكومة بإعتبارها من أهم القطاعات الاستراتيجية في توفير الغذاء للمواطنين بما يساهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع المواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على أن المجازر الحكومية بالمحافظة قد شهدت تطويرًا ورفع كفاءة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

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