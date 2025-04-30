محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء ممشى أهل مصر في بنها

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، سير الأعمال بالمرحلة (د) من ممشى أهل مصر بمدينة بنها للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية ولتسريع وتيرة العمل،فى إطار استكمال خطة التنمية والتطوير والتجميل والحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي المُشرق للمحافظة.

وبدأ "محافظ القليوبية" جولته بتفقد أول نقطة للمرحلة (د) بداية من ملاهي نادي الشرطة سابقًا وحتى نهاية القطاع عند شركة المياه طريق الرملة بطول ٦٥٠متر، والذي سيحتوي على مقاعد للمواطنين وأكشاك للشباب بالإضافة إلى أكشاك خدمات وتأمين الممشى، مُشيرًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفقًا لرؤية تستهدف الإرتقاء بمستوى جودة البيئة وتجميل الواجهة النيلية، وإقامة أنشطة متنوعة تُلبي إحتياجات المواطن القليوبي وتُحقق عائدًا إقتصاديًا، موضحًا أن مشروع (ممشى أهل مصر) يُعد نقلة حضارية للواجهة النيلية وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس.

تشكيل لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط بمجلس مدينة بنها

ووجه محافظ القليوبية خلال جولته بضرورة تشكيل لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط بمجلس مدينة بنها لدراسة كفاءة المباني المجاورة للممشى، بالإضافة إلى تطوير وترميم واجهات المباني المُطلة على الممشى لتوحيد الرؤية البصرية بما يتماشى مع المستوى الحضاري للممشى، مُشددًا على ضرورة زيادة فرق العمل والعمل على قدمٍ وساق على مدار الـ ٢٤ ساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة تزامنًا مع دخول فصل الصيف لخلق مُتنفس جديد لأهالي مدينة بنها والقُرى المُجاورة لها بالإضافة إلى زوار المدينة.

وشدد على التنسيق الكامل بين كل الجهات لتذليل كافة المُعوقات والإنتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الشكل الجمالي للممشى والكورنيش بطول القطاع ليكون على غرار المراحل السابقة مع تطبيق الهوية البصرية للمحافظة.

وجاءت الجولة بحضور المهندس علي عوده وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية إستشاري المشروع، والأستاذ ياسر إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندسة عبير سامي مدير حماية النيل والمهندسة اسماء مصطفى والمهندسة نجلاء الدسوقي والمهندسة إيمان ممدوح حماية النيل، والمهندس محمد الهمشري مفتش حماية النيل، والمهندسة أميره احمد ماهر من شركة الكراكات المصرية.

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