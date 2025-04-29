مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث تصادم بالقليوبية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر اتجاه مدينة بنها في محافظة القليوبية، جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى كفر شكر، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

مصرع واصابة 14 شخص في حادث تصادم تصادم بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "شبرا - بنها" الحر، اتجاه مدينة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجرى الدفع بـ 9 سيارات إسعاف، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي.

من جانبها دفعت أجهزة المرور في محافظة القليوبية، بمعدات المرور لرفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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