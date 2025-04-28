غارة إسرائيلية تستهدف بلدة جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الإثنين، بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة عيترون جنوبي لبنان.

غارة إسرائيلية على لبنان

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، عن استشهاد شخص في غارة لمسيرة إسرائيلية على بلدة حلتا جنوبي لبنان.

وفي المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نفذنا هجوما بجنوب ‎لبنان في وقت سابق اليوم وقضينا على قائد في مجمع مجدل زون التابع لحزب الله".

جيش الاحتلال يعلن استهداف نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن استهداف حسين نصر نائب قائد الوحدة 4400 في جماعة حزب الله بغارة جنوبي لبنان.

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