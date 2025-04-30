العاصفة في الطريق، كفر الشيخ تعلن توقف الملاحة بميناء البرلس بسبب ارتفاع سرعة الرياح

أعلن اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ وارتفاع سرعة الرياح والتي تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، ورفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

وأهابت محافظة كفر الشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول خلال القيادة واتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة في المنحنيات حرصًا على سلامتهم.

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