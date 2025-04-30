محلية النواب تناقش طلبات إحاطة بحضور محافظ الإسكندرية

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس عن محافظة الإسكندرية، بشأن عدد من الملفات التي يعاني منها المواطن السكندري.

مشاركة محافظ الإسكندرية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، للرد على طلبات الإحاطة.



رصف الطرق في محافظة الإسكندرية

يتضمن جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية، طلب النائب أبو العباس فرحات، بشأن، إدراج رصف الشوارع الآتية بخطة محافظة الإسكندرية للعام المالي القادم (خطاب- كردون- مدارس الأهرام - محسن الصغرى – عزبة نصر صالح)، بنطاق دائرة المنتزه، حيث تم إدراجها منذ 3 سنوات، إلا أنه تم رفعها من الخطة بسبب عدم دخول الغاز الطبيعي، وطلب النائب محمد إسماعيل، بشأن عدم استكمال رصف الطريق الرئيسي الواصل بين قريتي أبيس الأولى والثانية حتى الآن، على الرغم من انتهاء جميع المرافق "مياه وصرف صحي، غاز طبيعي، خطوط تليفونات"، وطلب آخر بشأن سرعة توفير مخصصات مالية لتطوير منطقة الموظفين أسفل كوبري أبيس العلوي وأول مدخل محافظة الإسكندرية من الطريق الزراعي، حيث تعتبر منطقة عشوائية ولها ظهير زراعي محصورة بين خط السكك الحديدية مصر- إسكندرية، والطريق الزراعي، وفي احتياج إلى استكمال مشروعات (الصرف الصحي، الغاز الطبيعي، الرصف، والإنارة، والفيبر).

ويناقش الاجتماع، طلب النائب محمود قاسم بشأن، توفير مبلغ 50 مليون جنيه من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإعادة رصف طريق أبيس السابعة والثامنة والعاشرة والكائنين في دائرة محرم بك - محافظة الإسكندرية، والذي توقفت الأعمال به بدون مبرر.

ويتضمن جدول اجتماعات لجنة الإدارة المحلية، مناقشة طلب النائب محمد جبريل، بشأن تأخر مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية عن تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله ورفع كفاءة باقي الطريق الرئيسي من مدخل القرية العاشرة إلى القرية السابعة بمنطقة أبيس بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي، مما أدى إلى انهيار طبقة الرصف بالكامل، فضلًا عن عدم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف هذا الطريق بالعام المالي 2021-2022، وطلب آخر بشأن ضرورة تنفيذ مطبات صناعية أو تركيب إشارات مرورية بالأماكن ذات الكثافة المرورية بطول محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، وخاصة داخل الكتل السكانية، حيث إن وجودها سيمنع تكرار وقوع الحوادث بصفة يومية والحفاظ على أرواح المواطنين.

إحلال وتحديد بعض كباري المشاة في الإسكندرية

ويناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن سرعة إحلال وتجديد كوبري الثروة السمكية بأم زغيو بمحافظة الإسكندرية نظرًا لتسببه في الكثير من الحوادث اليومية، وطلب النائب أحمد حمدي خطاب بشأن ضرورة استكمال تنفيذ أعمال صيانة طريق ميامي 45 الدولي الواصل بين الطريق الدولي الساحلي وطريق مصطفى كامل بمحافظة الإسكندرية، حيث تم البدء في أعمال الصيانة بقشط طبقة الأسفلت القديمة ورفع فواصل الكباري لتغيرها ثم توقف العمل دون تمهيد الطريق، مما تسبب في تهالك سيارات المواطنين.

ويناقش اجتماع محلية النواب، طلب النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم كفاية كباري المشاة وتباعد مسافاتها وارتفاعها على محور المحمودية، الأمر الذي يؤدى إلى كثرة الحوادث، وطلب آخر عن سوء منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية بالرغم من تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهريًا فضلًا عن توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة بشأن تقسيم محافظة الإسكندرية إلى 3 قطاعات وأن يتولى النظافة عدة شركات.

كما يناقش النواب، طلب الإحاطة بشأن عدم رصف شارع الملك بمنطقة المنتزة – محافظة الإسكندرية، ومدى تأثير ذلك على حركة سير المواطنين حيث إنه يعد محورًا رئيسيًا يربط بين شارع مصطفى كامل ومنطقة المنتزه والمعمورة، فضلًا عن وجود عدد كبير من المنشآت العامة الحيوية به.

ويشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن: تحويل قرارات تخصيص أراضي أندية اليخت المصري - البحري اليوناني - الكشافة البحري - الصيد المصري من تخصيص بالقيمة الإسمية إلى تخصيص بالقيمة الفعلية مما يتعارض مع طبيعتهم القانونية حيث إن هذه الأندية مشهرة لدى وزارة الشباب والرياضة كهيئة خاصة ذات نفع عام لا تهدف للربح.

كما يناقش النواب، طلب النائب طارق السيد، بشأن تضرر وتظلم ملاك الأراضي الزراعية من التعديات المستمرة من جهاز مدينة برج العرب الجديدة الإزالات التي تمت على الأراضي الزراعية المسماة بالحزام الأخضر الواقعة بين مدينة برج العرب القديمة، والأراضي التابعة لجهاز مدينة برج العرب الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة طلب النائب أحمد الشريف، بشأن، عدم إدراج قرى مريوط وبنجر السكر والنهضة في مشروع حياة كريمة، فضلًا عن عدم الانتهاء من ملف الحيز العمراني لقري الدائرة حتى الآن، مع ضرورة الانتهاء من تبعية القرى الحدودية للمحافظات الثلاث (الإسكندرية والبحيرة ومطروح).

عدم وجود حيز عمراني في الإسكندرية

كما يناقش نواب لجنة الإدارة المحلية، طلب النائبين أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن عدم وجود حيز عمراني ومخطط تفصيلي لمحافظة الإسكندرية رغم وجود المخطط الإستراتيجي للمحافظة، وطلب آخر من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمحافظة الإسكندرية مما يؤثر على إجراءات إصدار تراخيص البناء بعدد من أحياء المحافظة، وعلى سبيل المثال أحياء "المنتزه أول وثانٍ وشرق ووسط الإسكندرية والعامرية وقرى أبيس......إلخ".

حصر العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية

ويناقش الاجتماع طلب النائب محمود قاسم، بشأن عدم قيام وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي بحصر العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية تمهيدًا لنقل المواطنين لمساكن بديلة آمنة، مع العلم أن أعداد العقارات الآيلة للسقوط بالمحافظة يزيد على 300 ألف عقار.

كما يناقش النواب أيضا طلب إحاطة، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية البالغ عددها 15429 قرار ترميم منذ 1 من يناير سنة 2011 حتى 15 ديسمبر سنة 2024، مع العلم أنه لم يتم تنفيذ سوى 361 قرارًا فقط، مع ضرورة قيام الحكومة بإعداد خطة تضمن تحديد أولويات الترميم وتوفير التموين اللازم وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات.

كما يشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبين أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن عدم إيضاح نصيب محافظة الإسكندرية من الخطط الاستثمارية أسوة بالمحافظات الأخرى، وطلب بشأن عدم العدالة في توزيع الخطة الاستثمارية بين الأحياء داخل محافظة الإسكندرية.

ويتضمن جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن سوء حالة الطرق والشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية، نتيجة انتشار الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء لأصله.

كما يناقش الاجتماع طلب النائب محمود عصام موسى بشأن، خطة استعداد محافظة الإسكندرية بعد اختيارها عاصمة للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025، إلى جانب مدينة تيرانا(ألبانيا)، وطلب النائب طارق السيد، بشأن ضرورة إعادة تأهيل ورصف خطوط الترام في شوارع محافظة الإسكندرية بما فيها المزلقان من خلال استخدام البلوكات، حيث ساءت حالة الشوارع التي تمر فيها خطوط الترام.





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