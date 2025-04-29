محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا ووفدين من القنصلية ووكالة التنمية الفرنسية

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، لينا بلان - قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، يرافقها وفدان من القنصلية الفرنسية وشركة VUF ووكالة التنمية الفرنسية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل المستدام والتنمية الحضرية.

في مستهل اللقاء، تناول الجانبان سبل الترويج لوسائل النقل الصديقة للبيئة، لاسيما استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة مستدامة وآمنة، في ضوء التوجه نحو اعتماد وسائل النقل الأخضر، ومواجهة التحديات المناخية، والاتجاه العالمي لخفض الانبعاثات.

ويأتي هذا التعاون استكمالًا لمبادرة سابقة قامت خلالها الحكومة الفرنسية بإهداء 27 دراجة متنوعة لمحافظة الإسكندرية، شملت دراجات لخدمة التاكسي وأخرى لنقل البضائع، دعمًا لمشروع النقل الأخضر بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أهمية التوسع في مثل هذه المبادرات لتشمل المناطق السياحية والحيوية، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيزًا للبعد البيئي والسياحي للمدينة.

كما عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا مع وفد وكالة التنمية الفرنسية، تم خلاله استعراض المشروعات التي نفذتها الوكالة بالمحافظة، وبحث فرص تمويل مشروعات جديدة لتطوير البنية التحتية والمناطق العشوائية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وتم عرض دراسة أولية لعدد من المشروعات المقترحة، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية للمناطق المستهدفة لتحديد احتياجاتها الفعلية.

من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد استعداد المحافظة الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، مشددًا على أن تلبية احتياجات المواطنين تأتي على رأس أولوياته.

من جانبها، أعربت رئيسة بعثة وكالة التنمية الفرنسية عن سعادتها بالتعاون القائم مع محافظة الإسكندرية، وأكدت التزام الحكومة الفرنسية بدعم المبادرات المعنية بالاستدامة والتطوير الحضري في مصر، وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين الفرنسي والمصري.

وقد حضر اللقاء المهندسة نائب المحافظ، والعميد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومسؤولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

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