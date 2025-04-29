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محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات وردع كافة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق

حملات رقابية بالاسكندريه
حملات رقابية بالاسكندريه

أكد  الفريق  أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 64 منشأة، والتحفظ على 5251 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 584 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و174 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ 604 آلاف جنيه خلال أسبوع.

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الفريق أحمد خالد ورؤساء الأحياء أحياء الإسكندرية

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