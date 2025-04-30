إنبي يشعل الصراع، ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري بعد الجولة الثالثة

الدوري المصري، أشعل إنبي المنافسة في جدول ترتيب مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد فوزه أمام غزل المحلة 1-0 في ختام الجولة الثالثة.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.



وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

ترتيب مجموعة الهبوط بعد الجولة الثالثة

1- زد 27 نقطة

2- الجونة 24 نقطة

3-الاتحاد السكندري 22 نقطة

4 - طلائع الجيش 21 نقطة

5- سموحة 21 نقطة

6- غزل المحلة 20 نقطة

7- إنبي 18 نقطة

8- الإسماعيلي 18 نقطة

9 - مودرن سبورت 12 نقطة

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة الهبوط



الجونة 1-1 سموحة

الإسماعيلى 0-2 زد إف سي

طلائع الجيش 1-2 الاتحاد السكندري

إنبى 1-0 غزل المحلة

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