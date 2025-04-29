محافظ الدقهلية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس غدا

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمديريات والهيئات، وكافة الأجهزة التنفيذية، وتفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة، تحسبًا لتقلبات الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 30 أبريل 2025، والتي تتمثل في تعرض البلاد لمنخفض خماسيني، يؤدي إلى نشاط للرياح قد تكون محملة بالرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية، وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

محافظ الدقهلية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة غدا

وشدد محافظ الدقهلية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات ومراكز الطوارئ، والتنسيق الكامل مع غرف الأزمات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لمتابعة أي مستجدات أولا بأول وتنفيذها على الفور.

كما وجه محافظ الدقهلية بالتأكد من جاهزية واستعداد معدات الإغاثة والطوارئ، والتنسيق والتعاون الفوري والكامل مع شركات المرافق (مياه، كهرباء، غاز، صرف صحي)، وإزالة أية معوقات على الفور، ومتابعة أعمدة الإنارة واللافتات للإعلانات، وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها والاستجابة الفورية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ.

مواجهة سوء الأحوال الجوية، بتجنب التواجد تحت الأشجار أو أعمدة

وناشد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المواطنين لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بتجنب التواجد تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة أثناء الرياح الشديدة، وتقليل الحركة على الطرق إلا للضرورة القصوى، كما يرجى من الجميع توخي الحذر واتباع التعليمات لضمان سلامتهم والحفاظ على أرواحهم.

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