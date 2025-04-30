الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع آثار العاصفة الجوية

التقلبات الجوية،فيتو
التقلبات الجوية،فيتو

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى تطبيقًا للتأمين الصحي الشامل، وذلك في ضوء التوقعات بسوء الأحوال الجوية وتعرض البلاد لموجة طقس سيئ خلال اليومين القادمين وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

مراجعة توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية

وأكدت الهيئة في بيانها، أنه تم مراجعة توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية المتعلقة بالتعامل مع الحالات الرئوية، وحالات الحوادث التي قد تنتج عن انخفاض مستوى الرؤية، فيما تم التأكد من جاهزية الأجهزة التنفسية وشبكات الأكسجين وتوافر أرصدة كافية من الأكسجين الطبي، إلى جانب توفير أرصدة إضافية لضمان التعامل الفوري حال أي طارئ.

تخصيص أسِرّة إضافية داخل مستشفياتها للتعامل مع الحالات الطارئة

وأشارت الهيئة أنه تم تخصيص أسِرّة إضافية داخل مستشفياتها للتعامل مع الحالات الطارئة، لافتة إلى التنسيق بشكل لحظي وعلى مدار الساعة من خلال غرف العمليات التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن التنسيق الكامل بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية في محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس".

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استمرار  كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والآمنة للمنتفعين، لافتًا أن خدمات الزيارات المنزلية توفرها الهيئة وتتيح وصول الرعاية الطبية للمنتفعين في منازلهم دون الحاجة للخروج، حرصًا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية.

الأشمونى يكرم فريق الشرقية للسلة بعد التأهل لدوري الدرجة الأولى أ (صور)

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن العاصفة الترابية

وأهابت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمواطنين والمنتفعين بتجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى، حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، كما تقدم الهيئة مجموعة من النصائح والإرشادات التوعوية للمواطنين، عبر منصات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وموقعها الإلكتروني على الإنترنت، لتجنب الأضرار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية وكيفية الوقاية من أي مضاعفات صحية محتملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادوية والمستلزمات الطبية أحمد السبكى الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور احمد السبكي الرعاية الطبية محافظات التأمين الصحي الشامل محافظات المرحلة الأولى موجة طقس سئ وزارة الصحة

مواد متعلقة

استعدادات وزارة الصحة لمواجهة العاصفة الترابية في المستشفيات

الصحة: أكثر من 400 ألف طفل ومراهق حول العالم يتم تشخيصهم بالسرطان سنويًا

الصحة العالمية: 2 من كل 3 أطفال يحصلون على تطعيم الروتا في إقليم شرق المتوسط
ads

الأكثر قراءة

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

الروماني يتفوق على البرقي، أسعار الأضاحي من العجول والخرفان والماعز استعدادًا للعيد

أخبار مصر: عاصفة خطرة تضرب محافظات مصر، زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، زيزو يفاجئ الزمالك، حرب وشيكة بين الهند وباكستان

تصل لحد العاصفة الترابية، تحذير من الرياح وسرعتها على هذه المناطق اليوم

الطفل ياسين ضحية مدرسة البحيرة يصل محكمة الجنايات مرتديا زي سبايدر مان

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

تصل إلى 40 بجنوب البلاد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح عاشر لاعب إفريقي يتوج بالدوري الإنجليزي مرتين على الأقل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية