الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع آثار العاصفة الجوية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى تطبيقًا للتأمين الصحي الشامل، وذلك في ضوء التوقعات بسوء الأحوال الجوية وتعرض البلاد لموجة طقس سيئ خلال اليومين القادمين وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

مراجعة توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية

وأكدت الهيئة في بيانها، أنه تم مراجعة توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية المتعلقة بالتعامل مع الحالات الرئوية، وحالات الحوادث التي قد تنتج عن انخفاض مستوى الرؤية، فيما تم التأكد من جاهزية الأجهزة التنفسية وشبكات الأكسجين وتوافر أرصدة كافية من الأكسجين الطبي، إلى جانب توفير أرصدة إضافية لضمان التعامل الفوري حال أي طارئ.

تخصيص أسِرّة إضافية داخل مستشفياتها للتعامل مع الحالات الطارئة

وأشارت الهيئة أنه تم تخصيص أسِرّة إضافية داخل مستشفياتها للتعامل مع الحالات الطارئة، لافتة إلى التنسيق بشكل لحظي وعلى مدار الساعة من خلال غرف العمليات التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن التنسيق الكامل بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية في محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس".

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استمرار كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والآمنة للمنتفعين، لافتًا أن خدمات الزيارات المنزلية توفرها الهيئة وتتيح وصول الرعاية الطبية للمنتفعين في منازلهم دون الحاجة للخروج، حرصًا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية.

وأهابت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمواطنين والمنتفعين بتجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى، حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، كما تقدم الهيئة مجموعة من النصائح والإرشادات التوعوية للمواطنين، عبر منصات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وموقعها الإلكتروني على الإنترنت، لتجنب الأضرار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية وكيفية الوقاية من أي مضاعفات صحية محتملة.

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