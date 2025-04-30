لقاء العواصف.. الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره في الظهور الأول لـ النحاس أمام بتروجيت.. عودة معلول لقائمة الأحمر.. والطقس يهدد بتأجيل المباراة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت لمواجهة نظيره فريق بتروجيت مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة علي بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع بتروجيت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

وتبث المباراة عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.

مباراة الأهلي وبتروجيت

ويدخل النادي الأهلي المباراة بدوافع جديدة، حيث تعد تلك هي المباراة الأولى لـ عماد النحاس في القيادة الفنية للقلعة الحمراء، وذلك بعد تعيينه مديرا فنيا مؤقتا عقب رحيل مارسيل كولر، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحقيق انطلاقة مميزة تحت قيادة النحاس والحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب بطولة الدوري.

كما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة لمصالحة جماهيره الغاضبة عقب الخروج الإفريقي من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز من الدور نصف النهائي.

مواجهات الأهلى وبتروجت

26 مباراة جمعت الأهلى مع بتروجيت قبل لقاء الليلة، بواقع 22 مباراة بالدوري و4 لقاءات بكأس مصر وحقق المارد الأحمر 21 انتصارا وتعادل في 5 مواجهات ولم يعرف طعم الهزيمة أمام الفريق البترولى وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

وانتهى آخر لقاء جمع الفريقين بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف فى بطولة الدوري.

بينما يدخل بتروجيت، المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي لتحسين موقعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

حكم مباراة الأهلي وبتروجيت

ترتيب الأهلي وبتروجيت

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 40 نقطة، بينما يأتي بتروجيت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول، عمر كمال، ياسر إبراهيم، أشرف داري، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، كوكا، مروان عطية، مجدي أفشة، كريم نيدفيد، أحمد رضا، إمام عاشور، طاهر محمد، حسين الشحات، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: وسام ابو علي، جراديشار.

فيما كشف طه عزت مدير إدارة المسابقات في رابطة الأندية، أنه تم التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية، للاستفسار عن العاصفة الترابية ومدى تأثيرها في مباراتي حرس الحدود وبيراميدز والأهلي وبتروجيت في الدوري المصري.

ذروة العاصفة وموعد مباراة الأهلي وبتروجيت

وأضاف طه عزت في تصريحات تليفزيونية: "هيئة الأرصاد الجوية أبلغتنا أن ذروة العاصفة ستكون الساعة ١٢ أو الواحدة ظهرًا وهو ما لا يؤثر بالسلب في مباراة حرس الحدود وبيراميدز".

أي تحذيرات جوية سنعلن عنها

وتابع مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية: "اتفقنا على التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة آخر التطورات الخاصة بالعاصفة الترابية وهل ستؤثر بالسلب في مباراة الأهلي وبتروجيت أم لا؟

واختتم: "حتى الآن المباراة في موعدها وإذا وصلت إلينا أي تحذيرات جوية تهدد إقامة اللقاء سنعلن عنها".

وأجرى مجلس إدارة الأهلي خلال الأيام الماضية تغييرات جذرية في الجهاز الفني عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث أُعلن رسميًا عن إنهاء التعاقد مع السويسري مارسيل كولر كمدير فني، وتم تعيين محمد يوسف مديرا رياضيا وعماد النحاس مدرب عام يقوم بأعمال المدير الفني، مع إسناد مهمة المدرب المساعد لـ محمد شوقي.

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