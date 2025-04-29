مصدر: ثورة غضب بين مراقبي مباريات الدوري ضد رابطة الأندية

قال مصدر مطلع إن هناك حالة غضب شديدة من جانب مراقبي مباريات الدوري تجاه رابطة الأندية، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية مع الوصول إلى الجولة ٢١ من منافسات المسابقة المحلية.

وأضاف أن مستحقات المراقب في المباراة تصل إلى ألف جنيه، ويتم خصم ١٠٠ جنيه ضرائب، ومن ثم من المفترض أن يحصل على ٩٠٠ جنيه، ورغم ذلك لم يحصلوا عليها حتى الآن من رابطة الأندية.

وقال المصدر: رابطة الأندية سبق وأعلنت قدرتها على تحمل تكلفة استقدام طاقم حكام أجانب لثلاث مباريات في الدوري وهي الأهلي والزمالك والزمالك وبيراميدز والأهلي وبيراميدز في الوقت الذي لم تسدد مستحقات مراقبي المباريات الضعيفة، مقارنة بما يحصل عليه الحكام الأجانب.

وتابع: اتحاد الكرة سدد مستحقات المراقبين الخاصة بمباريات دوري المحترفين وكأس مصر ،حيث يحصل المراقب علي ٢٠٠٠ جنيه عن المباراة في كأس مصر، و١٥٠٠ جنيه عن المباراة في دوري المحترفين.

وأوضح أن رابطة الأندية تقاعست عن تسديد المستحقات المالية الخاصة بالمراقبين وهو أمر أثار غضب الجميع.

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