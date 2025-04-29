الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر: ثورة غضب بين مراقبي مباريات الدوري ضد رابطة الأندية

رابطة الأندية المصرية
رابطة الأندية المصرية المحترفة، فيتو

قال مصدر مطلع إن هناك حالة غضب شديدة من جانب مراقبي مباريات الدوري تجاه رابطة الأندية، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية مع الوصول إلى الجولة ٢١ من منافسات المسابقة المحلية.

وأضاف أن مستحقات المراقب في المباراة تصل إلى ألف جنيه، ويتم خصم ١٠٠ جنيه ضرائب، ومن ثم من المفترض أن يحصل على ٩٠٠ جنيه، ورغم ذلك لم يحصلوا عليها حتى الآن من رابطة الأندية. 

وقال المصدر: رابطة الأندية سبق وأعلنت قدرتها على تحمل تكلفة استقدام طاقم حكام أجانب لثلاث مباريات في الدوري وهي الأهلي والزمالك والزمالك وبيراميدز والأهلي وبيراميدز في الوقت الذي لم تسدد مستحقات مراقبي المباريات الضعيفة، مقارنة بما يحصل عليه الحكام الأجانب. 

وتابع: اتحاد الكرة سدد مستحقات المراقبين الخاصة بمباريات دوري المحترفين وكأس مصر ،حيث يحصل المراقب علي ٢٠٠٠ جنيه عن المباراة في كأس مصر، و١٥٠٠ جنيه عن المباراة في دوري المحترفين. 

وأوضح أن رابطة الأندية تقاعست عن تسديد المستحقات المالية الخاصة بالمراقبين وهو أمر أثار غضب الجميع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة رابطة الأندية اخبار رابطة الدوري الأهلى والزمالك

مواد متعلقة

الكرة المصرية على صفيح ساخن، الأهلي يتحدى رابطة الأندية ويصعد أزمة القمة للجنة الأولمبية، بطولة الدوري الممتاز مهددة بالإلغاء، هل تكون رابطة الأندية كبش الفداء ؟

تعرف على المسمى الجديد لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية
ads

الأكثر قراءة

تصل لحد العاصفة الترابية وتنخفض الرؤية، تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات غدا

إثيوبيا ترفض تخفيض مياه سد النهضة، وتدفقات النيل تتراجع

مصادر تكشف تعديلات الإيجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات وزيادة ألف جنيه بحد أدنى

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "العلاوة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

مفاجأة سعودية تنتظر إمام عاشور بعد مونديال الأندية

آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 في الأسواق

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بالترقية والازدهار المادي

«كل نفس ذائقة الموت»، الشعراوي يتحدث عن الحقيقة المطلقة في الحياة (فيديو)

ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية