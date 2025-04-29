عودة علي معلول، قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي قائمة الفريق لمواجهة نظيره فريق بتروجيت مساء غدا الأربعاء، ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء.

الدفاع: علي معلول وعمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وأشرف داري ومحمد هاني.



الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ونيدفيد ومحمد مجدي افشه واحمد رضا وأمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر واشرف بن شرقي واحمد نبيل كوكا.

الهجوم: وسام ابو علي وجراديشار.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع بتروجيت غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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