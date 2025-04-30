حالة الطرق اليوم بعد تحذيرات الأرصاد، اختناق مروري بالقاهرة والجيزة وزحام بالمحاور الرئيسية

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء 30 أبريل، حالة من التكدس المروري بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، حيث غطت الأتربة سماء العاصمة وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية على عدد من الطرق الحيوية.

زحام مروري بالقاهرة والجيزة..وكثافات مرتفعة بالمحاور الرئيسية

وسجلت محاور 26 يوليو وصلاح سالم وكوبري 6 أكتوبر كثافات مرورية مرتفعة، خاصة في الاتجاهات المؤدية إلى وسط المدينة، كما ظهرت ازدحامات بشوارع الهرم وفيصل وترسا، في حين شهد الطريق الدائري تباطؤً في الحركة المرورية، خصوصًا في مناطق المرج والبساتين.

المرور تتابع حالة الطقس السيئ

من جانبها، دفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات ميدانية إضافية لمتابعة الأوضاع وتسيير الحركة، وسط تحذيرات من القيادة السريعة في ظل سوء الأحوال الجوية، ودعوات باستخدام الطرق البديلة وتجنب التنقل غير الضروري حتى تحسن الطقس.

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