الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 4 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 820 حكما قضائيا

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم  أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- أكثر من 2 كيلوجرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو بحوزة 7 متهمين – لــ 5 منهم معلومات جنائية.

 

كما ضبط 5 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" شملت بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - 2 فرد محلي - عدد من الطلقات، وتنفيذ 820 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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