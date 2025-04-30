ترامب: الولايات المتحدة مع ترامب لن تكون مكبا للمجرمين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: " المشكلة الرئيسية في مسألة الحدود هي الهجرة غير النظامية والإرهاب، وأن الولايات المتحدة مع ترامب لن تكون مكبا للمجرمين".



وأضاف فى كلمته خلال الاحتفال بمرور 100 يوم على توليه السلطة: " فزنا في الانتخابات رغم عمليات التزوير، والديمقراطيون حاولوا عزلي وسجني، وحاول الديمقراطيون اليساريون المتطرفون سمحوا لآلاف المجرمين بدخول البلاد"، موضحا: " أسعار الوقود والدواء وسلع أخرى انخفضت خلال رئاستي".



وتابع: " تمكنا من تخفيض نسب الفائدة والتضخم في أمريكا خلال 100 يوم، وخلال رئاستي استطعنا خلق أكثر من 300 ألف وظيفة"، مؤكدا:"فزنا بأرقام أكبر من أن تُزوّر، والانتخابات الأخيرة غيرت وجه الدولة، والجمهوريون في الكونجرس يدعموننا بشكل كامل، ولكننا نحتاج لدعم بعض الديمقراطيين".





59% من الأمريكيين ينتقدون سياسات ترامب



وكان استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أكد أن نحو 59% من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع رأوا أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكشف الاستطلاع أيضًا أن 69% من الأمريكيين يرون أن حدوث ركود اقتصادي العام المقبل أمر محتمل، في حين أعرب 32% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يرون ذلك مرجحًا جدًّا.

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