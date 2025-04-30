ترامب: نعيش عصرا ذهبيا في أمريكا وأمنا حدودنا بنسبة 99.9% ونعمل على بناء جيش قوي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أنجزنا خلال 100 يوم تغييرات جذرية، وأمنا حدودنا بنسبة 99.9%، ونعمل على بناء جيش قوي للولايات المتحدة".
وأضاف فى كلمته خلال الأحتفال بمرور 100 يوم على توليه السلطة: "نحتفل اليوم بأفضل 100 يوم في تاريخ الرئاسة الأمريكية"، موضحًا: " البورصة زادت بنسبة 8% وسنعمل على تحسينها، ونسعى لخفض الضرائب لمستويات غير مسبوقة".
وأوضح: "نعيش عصرًا ذهبيًّا في أمريكا، و3 أشخاص فقط عبروا حدودنا خلال الـ100 الماضية".
59% من الأمريكيين ينتقدون سياسات ترامب
وكان استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أكد أن نحو 59% من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع رأوا أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وكشف الاستطلاع أيضًا أن 69% من الأمريكيين يرون أن حدوث ركود اقتصادي العام المقبل أمر محتمل، في حين أعرب 32% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يرون ذلك مرجحًا جدًّا.
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