الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: نعيش عصرا ذهبيا في أمريكا وأمنا حدودنا بنسبة 99.9% ونعمل على بناء جيش قوي

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أنجزنا خلال 100 يوم تغييرات جذرية، وأمنا حدودنا بنسبة 99.9%، ونعمل على بناء جيش قوي للولايات المتحدة".


وأضاف فى كلمته خلال الأحتفال بمرور 100 يوم على توليه السلطة: "نحتفل اليوم بأفضل 100 يوم في تاريخ الرئاسة الأمريكية"، موضحًا: " البورصة زادت بنسبة 8% وسنعمل على تحسينها، ونسعى لخفض الضرائب لمستويات غير مسبوقة".


وأوضح: "نعيش عصرًا ذهبيًّا في أمريكا، و3 أشخاص فقط عبروا حدودنا خلال الـ100 الماضية".


59% من الأمريكيين ينتقدون سياسات ترامب

وكان استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أكد أن نحو 59% من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع رأوا أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكشف الاستطلاع أيضًا أن 69% من الأمريكيين يرون أن حدوث ركود اقتصادي العام المقبل أمر محتمل، في حين أعرب 32% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يرون ذلك مرجحًا جدًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية البورصة

مواد متعلقة

البورصات الخليجية تتفاعل بالإيجاب بسبب هدوء تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية

خبير قانون دولي تعليقا على تصريحات ترامب: إدارة قناة السويس شأن سيادي مصري

استطلاع: 59% من الأمريكيين ينتقدون سياسات ترامب

أبرزها تأجيج الصراعات، العفو الدولية تعدد مساوئ ترامب في أول 100 يوم من حكمه
ads

الأكثر قراءة

مؤامرة مكتملة الأركان ولن نصمت، بيان ناري من غزل المحلة بشأن مباراة إنبي

13 جامعة تعلن تعليق الدراسة بها غدا الأربعاء بسبب العاصفة الترابية

بعد التواصل مع الأرصاد، رابطة الأندية تحسم مصير مباراة الأهلي وبتروجيت بسبب العاصفة

وزير التعليم يقرر اعتبار غدا الأربعاء أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية

إلزموا بيوتكم، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من أمطار رعدية ورياح ترابية شديدة

باكستان: لدينا معلومات بأن الهند ستشن هجوما خلال 24 إلى 36 ساعة

بعد إجازة الغد، التعليم تكشف مصير الامتحانات الشهرية بالمدارس

حرب شاملة تطرق حدود إثيوبيا، تفاصيل التوتر مع إريتريا وسيناريوهات المواجهة العسكرية

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الزمالك يكتسح المصري تاريخيا في جميع البطولات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والحظ الوفير

حكم الدعاء عند شرب ماء زمزم ووقته وهل يفقد بركته عند نقله؟

المزيد
الجريدة الرسمية