بحضور أبرز قادة العالم، بدء مراسم جنازة البابا فرنسيس في روما (صور)

بدأت مراسم جنازة البابا فرنسيس بساحة القديس بطرس في روما وسط حضور أبرز قادة العالم.

ونُقل نعش البابا فرنسيس من كاتدرائية القديس بطرس إلى الساحة الخارجية لبدء مراسم الجنازة.

مراسم جنازة البابا فرنسيس

وكانت ساحة القديس بطرس قد تهيأت لاستقبال عشرات من زعماء العالم وأفراد العائلات الملكية، للمشاركة في مراسم جنازة البابا فرنسيس.

تُجرى مراسم جنازة البابا فرنسيس بواسطة عميد مجمع الكرادلة، جيوفاني باتيستا ري.

وبدأت حاليًا المراسم بمجموعة من التراتيل الدينية والمزامير بحسب التقاليد.

العالم في وداع البابا فرنسيس

يودع ملوك ورؤساء دول وحكومات وحشود كبيرة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، في قداس جنائزي بساحة القديس بطرس اليوم السبت.

توفى البابا الأرجنتيني، يوم الإثنين، عن 88 عاما إثر إصابته بجلطة دماغية، لتبدأ بذلك فترة انتقالية مخططة بدقة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار شخص، تتسم بالحفاظ على الطقوس العتيقة والترف والحداد.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، زار نحو 250 ألفا مذبح كاتدرائية القديس بطرس، التي تعود إلى القرن السادس عشر لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه الذي وُضع في نعش مفتوح.

وسيُحمل نعشه عبر الأبواب الرئيسية، اليوم السبت، للجنازة التي ستبدأ بعد قليل، وستُقام في الهواء الطلق، وستتجمع صفوف كبيرة من الشخصيات الأجنبية على جانب واحد من الرواق الحجري، في مواجهة مئات الكرادلة على المقاعد في الجهة المقابلة.

250 ألف مشيع

ويقول الفاتيكان إن نحو 250 ألف مشيع سيحتشدون في الساحة الواسعة المرصوفة بالحصى والطريق الرئيسي المؤدي إلى الكاتدرائية لمتابعة مراسم يرأسها الكردينال، جيوفاني باتيستا ري، وهو أسقف إيطالي يبلغ من العمر 91 عاما.

وتوافد المشيعون مسرعين على الفاتيكان صباح اليوم، بينما وصل خلال الليلة الماضية كثيرون ممن حرصوا على أن يكونوا في مقدمة الحشود خلال الجنازة.

وناضل البابا فرنسيس، وهو أول بابا غير أوروبي منذ ما يقرب من 13 قرنا، من أجل إعادة تشكيل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية خلال فترة توليه البابوية التي استمرت 12 عاما، إذ انحاز إلى الفقراء والمهمشين وواجه دولا غنية بهدف مساعدة المهاجرين.

كما بذل جهودا في مواجهة تغير المناخ.

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