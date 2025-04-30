الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة منتخب الشباب وسيراليون في أمم أفريقيا والقناة الناقلة

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، اليوم الأربعاء، منتخب سيراليون، في ثاني مبارياته  بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو 2025. 

كان منتخب الشباب قد حقق فوزا ثمينا في الجولة الأولى على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، ليحصد أول ثلاث نقاط منحته صدارة المجموعة الأولى.

موعد مباراة مصر وسيراليون والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب الشباب المصري أمام نظيره منتخب سيراليون، اليوم الأربعاء 30 أبريل، على أرضية استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، عبر قناة beIN SPORTS 6 HD.

منتخب مصر للشباب، فيتو
منتخب مصر للشباب، فيتو

أسامة نبيه يشكر وزير الرياضة وأبو ريدة

وجه أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب الشكر إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة وكل أعضاء مجلس الإدارة لدعمهم ومساندتهم للفريق، متعهدا بالوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة وإسعاد الشعب المصري مشيدا في نفس الوقت بالدعم الكبير الذي يتلقاه المنتخب من مجلس الإدارة بقيادة المهندس هاني أبوريدة الذى يعتبره الأب الروحي للمنتخبات الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة منتخب سيراليون أسامة نبيه بطولة أمم أفريقيا للشباب جنوب أفريقيا موعد مباراة مصر وسيراليون استاد هيئة قناة السويس
ads

الأكثر قراءة

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

الروماني يتفوق على البرقي، أسعار الأضاحي من العجول والخرفان والماعز استعدادًا للعيد

أخبار مصر: عاصفة خطرة تضرب محافظات مصر، زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، زيزو يفاجئ الزمالك، حرب وشيكة بين الهند وباكستان

تصل لحد العاصفة الترابية، تحذير من الرياح وسرعتها على هذه المناطق اليوم

الطفل ياسين ضحية مدرسة البحيرة يصل محكمة الجنايات مرتديا زي سبايدر مان

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

وصول المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة لـ جنايات دمنهور

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح عاشر لاعب إفريقي يتوج بالدوري الإنجليزي مرتين على الأقل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية