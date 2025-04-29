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خارج الحدود

استطلاع: 59% من الأمريكيين ينتقدون سياسات ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن نحو 59% من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع رأوا أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكشف الاستطلاع أيضًا أن 69% من الأمريكيين يرون أن حدوث  ركود اقتصادي العام المقبل أمر محتمل، في حين أعرب 32% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يرون ذلك مرجحًا جدًا.

وكانت مجلة "نيوزويك" قد كشفت أن ترامب أمر بالتحقيق في استطلاعات الرأي، التي أظهرت تراجع معدلات تأييده في الأسابيع الأخيرة، بتهمة "التلاعب في  الانتخابات".

وكان ترامب يتحدث عن استطلاعات رأي حديثة أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، وشبكة "إيه بي سي نيوز" بالتعاون مع صحيفة "الواشنطن بوست"، وشبكة "فوكس نيوز"، التي أظهرت أن نسب تأييده بلغت على التوالي 42% و39% و44%.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركود إقتصادي الانتخابات

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