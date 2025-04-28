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رياضة

محمد يوسف يتسلم ملفات المدير الرياضي في الأهلي

محمد يوسف
محمد يوسف

 تسلم محمد يوسف المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، كافة الملفات الخاصة بمنصبه الجديد، والذي تولاه خلفا لـ محمد رمضان الذي تقدم باعتذار عن استكمال المهمة. 

 ويعقد عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع محمد شوقي مساعده بالجهاز الفني من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بتروجت المقبلة  ودراسة اختيارات الفريق في تلك المباراة. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته تحت القيادة الفنية الجديدة حيث يتدرب الفريق في السادسة مساء استعدادا لمواجهة بتروجت  ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

كما يعقد عماد النحاس  محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة بتروجت. 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

 ويواجه النادي الأهلي في مباراته المقبلة بتروجت يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل  في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث المباراة عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

 

وتعد هذه المباراة هي الاختبار الأول للمدير الفني المؤقت، عماد النحاس، بعدما قررت إدارة النادي الأهلي تعيينه مديرا فنيا مؤقتا بدلا من مارسيل كولر، بعد الخروج الأفريقي على يد صن داونز.

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كولر الأهلي محمد يوسف

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