مزامير داود، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



06:17 (ص) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المائدة 5ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة مريم 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة آل عمران 30



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الأنفال 15 ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة يوسف 15 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة غافر 15 ق



20: 11 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور الروم/ لقمان/ السجدة



52: 11 (ص) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة الشورى



57: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق



13: 14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الفتح 30 ق



53: 14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسرمن سورة النساء 15ق



43: 15 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورتى الممتحنة / الصف 30ق



16:34 تقدمة التلاوة د/ محمد زناتى 5ق

16:41 مصحف مجود الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى سورة المائدة 29ق



18:47 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى هود/ قصار السور 45ق



19:37 (قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى النبأ/ النازعات 12ق



21:01 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الفرقان 15 ق



21:48 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة المطففين 12 ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الكهف/ الرحمن 45ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سور ق/ الانفطار/ العلق 44ق





01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة آل عمران 15ق

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة إبراهيم

03:16 (قبل الفجر) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة النحل 30 ق

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