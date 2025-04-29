الثلاثاء 29 أبريل 2025
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رياضة

إصابة ناصر ماهر قبل مباراة الزمالك والمصري

ناصر ماهر
ناصر ماهر

تعرض ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى إصابة في قدمه خلال تدريبات الأبيض بمعسكر الإسكندرية، استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

ونشر ناصر ماهر صورة لقدمه المصابة، وذلك عبر ستوري انستجرام.

ناصر ماهر
ناصر ماهر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس القادم الموافق الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري نايل.

 

المصري
المصري

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويحل فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

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