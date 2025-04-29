أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. تباين أسعار الدواجن.. تراجع الدولار.. ورأس المال السوقي للبورصة يربح 3 مليارات جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



تراجع جديد لسعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم

سعر صرف الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، حالة من التراجع بنحو 3 قروش في ختام تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.73 جنيه للشراء.

- 50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.75 جنيه للشراء.

- 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.75جنيه للشراء.

- 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر

- 50.75 جنيه للشراء.

- 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "CIB"

- 50.75 جنيه للشراء.

- 50.85 جنيه للبيع.

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

ارتفاع كبير فى سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب، ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 100 جنيه، في حركة التعاملات مساء اليوم الثلاثاء، 29 أبريل 2025، ليسجل 38200 جنيه.

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

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أوزان أخرى بالسوق المحلية

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

أوزان الجنيه الذهب

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.



وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.



وقال الوزير في كلمته خلال الفعالية إن مشاركته في النسخة الثالثة من "يوم المصدر" تأتي في إطار دعم الحكومة لمبادرة "الاستثمار من أجل التصدير" التي أطلقتها الجمعية مطلع العام الماضي.

وأكد أن هذه المبادرة تسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير، بوصفهما جناحي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وأضاف «الخطيب» أن شعار هذا العام "صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية" يجسد طموح الدولة في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري.

وأكد الوزير أن الدولة تضع التصدير في صميم أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نموًا سنويًا يتجاوز 20%.

ونوه «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية، وربطها بشبكات نقل حديثة، وهو ما يمثل قاعدة صلبة لزيادة القدرات التصديرية.

وأوضح الوزير أن السياسة النقدية شهدت تحولًا مهمًا منذ مارس 2024 من خلال اتباع سعر صرف مرن يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب جهود السياسة المالية لتقليل الأعباء على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال.

المشاط: 5 قطاعات رئيسية يركز عليها البنك الدولي لقيادة النمو والتوظيف

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

واستعرضت الوزيرة أبرز التطورات في الشأن الاقتصادي، ومن بينها نتائج مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ونظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

تفاصيل السردية الوطنية للتنمية

وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعلن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.

وتحدثت «المشاط»، عن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوقعات أكبر مؤسستين دوليتين لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد مصر بشكل خاص، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وعلى رأسها السياسات التجارية الحمائية، مؤكدة أن حالة من عدم اليقين تسود الوضع الاقتصادي العالمي، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في اللقاءات مع مسؤولي المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وصناع القرار، وغيرهم من مسئولي الحكومات.

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

السياسات التجارية الحمائية وحالة عدم اليقين، انعكست على نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، مضيفة أن التقرير وضع سيناريو أساسي يشير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.3% في عام 2024، إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3% في عام 2026، وذلك انخفاض بنسبة 0.5% و0.3% عن التوقعات السابقة، وذلك في حالة استمرار السياسات التجارية التي تم الإعلان عنها كما هي.

وضع صندوق النقد الدولي سيناريو أكثر تشاؤمًا

وتابعت قائلًا «وضع صندوق النقد الدولي سيناريو أكثر تشاؤمًا في حالة الرد من قبل الشركاء التجاريين واتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي انخفاض النمو في عام 2025 لنحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة، كما أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، تزامنًا مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية».

وأشارت إلى أنه رغم انعكاس تلك التوقعات على النمو في معظم مناطق العالم، إلا أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين – صندوق النقد والبنك الدوليين – للاقتصاد المصري جاءت إيجابية رغم التطورات العالمية، وشهدت المراجعة الصادرة في اجتماعات الربيع من جانب صندوق النقد الدولي توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، ثم 4.3% و4.8% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 3.8% و4.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل.

رأس المال السوقي للبورصة يربح 3 مليارات جنيه بختام التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع.

وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.273 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 40008 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12713 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة.

الإحصاء: 34.2 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2024



استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأنجولى جواو لورينسو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى، وتهدف الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف التعاون المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي.

وكشف تقرير عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنـجولا الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنـجولا إلى 34.2 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023.

ويأتى صدور التقرير فى إطار حرص الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس.



وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا 34.1 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أنـجولا 73 ألف دولار خلال عام 2024 مقابل 21 ألف دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أنـجولا خلال عام 2024

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 6.9 مليون دولار.

2. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 5.5 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.4 مليون دولار.

4. صابون، محضرات غسيل بقيمة 3.8 مليون دولار.

5. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 3.4 مليون دولار.

انخفاض البلدي وقلق في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 90.1 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 75 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 117.6 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 86 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 78 إلى 79 جنيهًا.

سعر الفراخ

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 75 جنيهًا إلى 76 جنيهًا.

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

أسعار الوراك والصدور

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 165.5 جنيه.

بلغ سعر دبوس طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 151 جنيهًا.

بلغ سعر البانيه طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 140.5 جنيه

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