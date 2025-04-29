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اقتصاد

الإحصاء: 0.5% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبراير 2025

الصناعات التحويلية
الصناعات التحويلية والاستخراجية،فيتو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر فبراير 2025.  

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 116.16 خلال شهر فبراير  2025 (أولـي) مقابل  116.76 خلال  شهر  يناير  2025 (نهائي)  بنسبة  انخفاض  قدرها  0.5٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا

• بلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 70.58 خلال  شهر فبراير 2025 مقارنة  بشهر يناير 2025 حيث بلغ 65.36  بنسبة ارتفاع قدرها 7.99٪ وذلك وفقا لاحتياجات  السوق.

• بلـــغ الــرقــم القيــاســـي لصناعة  المنسوجات 155.31  خــلال شهر فبراير 2025  مقـارنة بشهـر يناير 2025 حيـث بلـغ 149.71 بنسـبة ارتفاع قدرها 3.74 ٪ وذلك  وفقا  لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا

 بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 78.47 خلال شهــر فبراير 2025 مقــارنة بشــهــر يناير 2025 حيــث بلــــغ 88.13 بنسبة  انخفاض قدرها 10.96 ٪ وذلك وفقا للعرض والطلب.
 

بلــغ الرقــــم القيـاســي  لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 88.46 خـلال شهـر فبراير  2025 مقارنة  بشهر يناير 2025  حــيــث بــلــغ  98.21  بنسبـة انخفاض قـدرهـا 9.93 ٪ وذلك وفقا للعرض والطلب.

 

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الـصـنـاعـي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء صناعـات التحويلية صناعة الورق المنتجات البترولية

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