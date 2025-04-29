الأربعاء 30 أبريل 2025
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اقتصاد

وزير الاستثمار: نعمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛  أن الوزارة تعمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل وإطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة.

 

وشهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، احتفالية "يوم المصدر المصري" التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، مساء اليوم الثلاثاء  وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري.

 

وفيما يتعلق برد الأعباء التصديرية، قال الوزير إن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يومًا.

وأشار  إلى قرب الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن برنامج جديد لرد الأعباء لمدة 3 سنوات، يتوافق مع مستهدفات الدولة التصديرية الطموحة، حيث تم إعداده بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وكذا كافة المجالس التصديرية لاستيعاب رؤيتهم ومتطلباتهم.

 

 

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محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين الافراج الجمركي زمن الإفراج الجمركى
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