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أخبار مصر

محافظ الجيزة يعلن تعطيل الدراسة غدًا بمدارس التمريض لسوء الأحوال الجوية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن منح إجازة يوم غدٍ الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 لكافة طلاب مدارس التمريض الواقعة تحت إشراف مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، وذلك نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة في مدارس التمريض

وأوضح المحافظ أن قرار تعطيل الدراسة في مدارس التمريض جاء في إطار الحرص على سلامة الطلاب والعاملين بالقطاع التعليمي، وتفادي المخاطر الناتجة عن تقلبات الطقس المحتملة. 

وأكد أن المحافظة تتابع على مدار الساعة تطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية.

وتناشد محافظة الجيزة المواطنين بضرورة توخي الحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، مع متابعة المستجدات من المصادر الرسمية حفاظًا على سلامة الجميع.

يأتي هذا القرار في إطار خطة المحافظة لمواجهة الطوارئ المناخية، وتخفيف التأثيرات السلبية لسوء الأحوال الجوية على الأنشطة التعليمية.

 

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