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محافظ القاهرة يطالب المواطنين بتقليل الحركة على الطرق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، لمواجهة تأثيرات الحالة الجوية وسوء أحوال الطقس المتوقعة غدًا، طبقًا لتقارير الأرصاد الجوية والتى تشير إلى وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وتقلبات في الطقس.

 

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وأشار محافظ القاهرة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالأحياء، وربطها مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

ووجَّه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد، والتأكد من مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ، كما وجه بضرورة التنسيق مع شركات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي  للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، ومتابعة أعمدة الإنارة، واللافتات، ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين لعدم التواجد بالقرب من الأشجار، أو أعمدة الإنارة، أو اللوحات المعدنية، وقت الرياح الشديدة وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، مهيبًا بجميع المواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات لضمان سلامتهم.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة رياح مثيرة للرمال والأتربة محافظ القاهرة

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