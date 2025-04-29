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تعليم الإسكندرية تقرر تأجيل امتحانات الغد بسبب سوء الأحوال الجوية

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور عربي أبو زيد عن تأجيل امتحانات شهر إبريل المقرر عقدها غدا الأربعاء الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٥ إلى يوم ٤/٥/٢٠٢٥.

 

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 لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا

و أصدر السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا باعتبار غد الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.

 وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا.

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الدكتور عربي ابو زيد الاسكندرية مديرية التربية والتعليم

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