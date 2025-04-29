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تعليم الجيزة: تأجيل الامتحانات الشهرية إلى الأحد المقبل بجميع المدارس

سعيد عطية
سعيد عطية
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أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 سيكون إجازة رسمية في جميع المدارس على مستوى المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وحرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا لما أعلنه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منح إجازة رسمية لكافة المدارس على مستوى الجمهورية يوم الأربعاء، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

تأجيل الامتحانات الشهرية 

وأوضح عطية في تصريحات خاصة لفيتو أنه تقرر تأجيل الامتحانات الشهرية التي كانت مقررة غدا الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل الموافق 4 مايو 2025، على أن يتم استئناف الدراسة والاختبارات وفق الجداول المعدلة.

وينصح عطية أولياء الأمور بمتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية لوزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بالمحافظة لضمان الاطلاع على أي قرارات جديدة تتعلق بسير العملية التعليمية في ظل الظروف الجوية الحالية.

 

 

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