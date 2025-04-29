نجم الاهلي السابق: زيزو يساوي 100 مليون جنيه بأمارة إيه

تعجب الكابتن أنور سلامة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق من ضم النادي لأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك كما تردد مؤخرا بعد انتهاء عقده مع الزمالك نهاية الموسم الجاري.

وردا على المقابل المادي الذي تردد أن أحمد سيد زيزو طلب الحصول عليه من اجل التجديد للزمالك، قال المدير الفني المخضرم في تصريحات خاصة لـ"فيتو" زيزو ب 100 مليون جنيه بأمارة ايه ".

وتابع:"هو ينفع أجيب زيزو علي حسين الشحات اللاعب الأساسي في الااهلي ومنتخب مصر وبعد ما قرب يبطل يلعب كرة ده كلام".

وانتقد كابتن الأهلي السابق أيضا صفقة ضم الاهلي للاعب بن شرقي قائلا:"جايبه بعد ما قرب يخلص الزمالك ضمه وهو في أعلى مستوياته والآن لن يقدم لك ما قدمه مع الزمالك مؤكدا أن هذا ليس في مصلحة الأهلي مستقبلا "

ويعيش زيزو أزمة كبيرة مع نادية الزمالك بعد رفض التجديد له والتوقيع للأهلي.

وتردد طلب زيزو زيادة عقده إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه في الموسم.

زيزو

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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