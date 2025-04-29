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خارج الحدود

مفتى القدس يحذر من تداول نسخة قرآن كريم لهذا السبب

مفتى القدس، فيتو
مفتى القدس، فيتو

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين من تداول نسخة من القرآن الكريم، نظرا لوجود خطأ في كتابة كلمة "توكلنا" كتبت "نوكلنا"، أول حرف مكتوب نون بدلا من التاء في صفحة 549 في سورة الممتحنة، آية 4.

المفتي العام للقدس يحذر من تداول نسخة من القرآن 

وأوضح المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، في بيان صادر عن دار الإفتاء، اليوم، أن هذه نسخة القرآن الصادر بشأنها التحذير، صادرة عن مكتبة الصفا للطباعة- القاهرة، في مصر– الصادر بتصريح رقم 65 بتاريخ 14-12-2014م من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

المفتي العام للقدس يطالب بتسليم نسخة قرآن بها خطأ لدار الإفتاء 

وناشد الشيخ محمد حسين، المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهًا إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

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المفتي العام للقدس نسخة من القرآن الكريم سورة الممتحنة مكتبة الصفا للطباعة مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف الشيخ محمد حسين طباعة المصاحف

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