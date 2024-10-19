حاملين المصاحف، احتفالية حاشدة لتكريم حفظة القرآن الكريم في المنيا (فيديو)

نظمت قرية أعطو بمركز بني مزار شمال المنيا، اليوم السبت، احتفالية كبيرة لتكريم 300 طفلا وطفلة من حفظة القرآن الكريم.. بدأت الفعالية بمسيرة حاشدة نظمتها مدرسة عباد الرحمن، حيث جابت المسيرة شوارع القرية بحضور الأطفال الذين ارتدوا الملابس الأزهرية، حاملين المصحف الشريف.

ومع ترديد المشاركين الهتافات الدينية، كانت عبارة "الله أكبر ولله الحمد" تتردد بين الأجواء، وسط زغاريد السيدات واحتفالات الجميع.

بعد انتهاء المسيرة، انطلقت الاحتفالات داخل سرادق كبير بساحة مركز الشباب، حيث تخللت الفعالية كلمات من مشرفي المدرسة بقيادة الشيخ ربيع النحاس ومداخلات من أولياء الأمور، الذين أشادوا بجهود الأطفال في حفظ القرآن الكريم وأهمية ذلك في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية.

كما تم توزيع الجوائز العينية والمادية وشهادات التقدير على الأطفال المتفوقين، مما أضفى جوًا من الفخر والسعادة على الأسر.

تضمنت الاحتفالية أيضًا عروضًا فنية وأناشيد دينية، تفاعل معها الحضور بشكل لافت، مما جعل الأجواء مليئة بفرحة غامرة.

وتشير هذه الفعالية إلى حرص المجتمع المحلي على دعم جهود الأطفال في مسيرتهم التعليمية والدينية، فضلًا عن الروابط القوية بين الأهالي والمدارس في تعزيز القيم الثقافية والدينية في نفوس الأجيال الجديدة.

وأكد الشيخ رجب، أحد مشرفي مدرسة عباد الرحمن، أن هذه الاحتفالات تُنظم سنويًا، لتكون دافعًا للأطفال في القرية للاستمرار في تعلم القرآن الكريم وتعزيز التقاليد الثقافية والدينية في المجتمع.