بابا فاسيليو يعلن تشكيل غزل المحلة أمام إنبي في الدوري الممتاز

أعلن بابا فاسيليو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنبي مساء اليوم الثلاثاء على إستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة ضد إنبي

مباراة غزل المحلة وإنبي

ويدخل فريق غزل المحلة رافعا شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك للتقدم في جدول الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط، املا في الحفاظ علي مكانه بدوري الأضواء والشهرة خلال الموسم القادم.

أما فريق إنبي فوضعه لا يختلف كثير عن وضع زعيم الفلاحين، حيث سيدخل الفريق البترولي المباراة طامحا في الفوز سعيا للهروب من مناطق الهبوط.

حكام مباراة غزل المحلة وإنبي

موعد مباراة غزل المحلة وإنبي

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة نظيره إنبي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شبكه قنوات اون سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

رابطة الأندية ترفض طلب المحلة بإعادة مباراة إنبي لـ استاد المقاولون

أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي عن رفض رابطة الأندية المصرية المحترفة طلبه بإعادة مباراة الفريق أمام إنبي إلى ملعب المقاولون العرب، كما كان مقررا لها بدلا من إقامتها علي ملعب بتروسبورت.

ونشر غزل المحلة خطاب رابطة الأندية للرد علي طلبه بشأن إعادة مباراة الفريق إلي ملعب المقاولون العرب، حيث أصرت الرابطة علي إقامة مباراة الفريقين علي ملعب بتروسبورت لتعذر إقامتها علي ملعب المقاولون لانشغال الملعب بمباراة الفريق بدوري المحترفين.

وقال غزل المحلة في بيانه " في سابقة هي الأولى من نوعها، قامت لجنة المسابقات برابطة الأندية اليوم بالرد على طلب شركة غزل المحلة لكرة القدم، المُرسل بتاريخ ٢٢ إبريل، لإعادة مباراة الفريق أمام إنبي إلى ملعب المقاولون العرب كما كان مقرر لها، بالرفض، وذلك قبل موعد إقامة المباراة بـ٢٨ ساعة فقط.

نقل مباراة غزل المحلة وإنبي إلي ستاد بتروسبورت

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراة غزل المحلة وإنبي إلى ستاد بتروسبورت بدلا من ستاد المقاولون، يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، أعلن في وقت سابق رفضه نقل المباراة وأكد علي تمسكه بإقامتها أمام نادي إنبي، على ملعب المقاولون العرب، كما هو مُحدد مسبقًا.

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